Der Tierpark Petersberg startet ein neues Gastro-Angebot. Was das mit Dessau zu tun hat, welches große Projekt bevorsteht und warum das Verbindungen zum Leipziger Zoo hat.

Tierparkleiter Phillip Rose (v.l.), Geschäftsführer Matthias Haak und Tierpfleger Johannes Bartsch freuen sich über den neuen Außenbereich samt Imbiss (im Hintergrund) im Petersberger Tierpark.

Petersberg/MZ. - Umgeben von Schildkröten, Störchen und Stachelschweinen ist in den letzten Jahren im Tierpark Petersberg eine Oase zum Verweilen entstanden. Direkt hinter dem Eingang können Besucher ab sofort eine Pause einlegen und den neu entstandenen Imbiss ausprobieren.