Im Süden von Halle fährt endlich wieder die Linie 1

Halle/MZ - Geschafft! Nach knapp siebenmonatiger Bauzeit ist nun die erste Etappe der Neugestaltung des Böllberger Wegs im südlichen Teil abgeschlossen, so dass dort der Straßenbahnbetrieb wieder aufgenommen werden konnte. Punkt 4.02 Uhr startete am Montag die erste Bahn der Linie 1, die ab sofort in beiden Richtungen – auf einer Länge von 1.300 Metern eingleisig und im Abschnitt am Südstadtring auf ca. 900 Metern zweigleisig – unterwegs ist. Die Linie erschließt auf diesem Abschnitt, aus der Frohen Zukunft kommend, die südlichen Wohngebiete entlang des Böllberger Weges und fährt weiter bis Veszpremer Straße. Auch fährt ab sofort die Linie 2 wieder regulär bis zur Veszpremer Straße und damit zur Endhaltestelle Südstadt.

