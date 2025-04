Im Pierre Grasse wird es „hæßlig": Magazin-Release-Party in Halle

Release-Party in Hallenser Bar

Das Pierre Grasse in Halle wird der Veranstaltungsort sein.

Halle/mz. - Im Rahmen einer sogenannten Release Party, auf Deutsch in etwa eine „Veröffentlichungsfeier", lassen die Verantwortlichen des „hæßlig"-Magazins in die Bar Pierre Grasse laden. Doch was genau hat es damit auf sich?