Fritzi Ernst singt über Antriebslosigkeit und die Freude darüber, nichts vor zu haben. Ihr Konzert in Halle könnte nun ein Anlass sein, vielleicht doch einmal auszugehen.

Musik für Trauerklöße: Fritzi Ernst spielt Konzert in Halle

Packt traurige Lieder in fröhliche Melodien: die Musikerin Fritzi Ernst

Halle (Saale)/MZ - Das Leben ist eine Achterbahnfahrt. Mal geht’s hoch, mal geht’s runter. Dieses Sinnbild haben schon viele Musiker besungen. Fritzi Ernst bemüht ein ähnliches Bild. Für sie ist das Leben ein Jo-Jo. Wobei das zugleich bedeutet: Man hat’s selbst in der Hand. Noch dazu ist ein Jo-Jo ein Spielzeug. Jo-Jo heißt nun auch das aktuelle Album der Musikerin, mit dem sie derzeit auf Tour ist. Am 28. April spielt sie in Halle.