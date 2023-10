Wie können Schulwege sicherer werden und Übergriffe verhindert? Um diese Fragen ging es im Ausschuss am Dienstagabend. Die Bildungsbeigeordnete sprach eine Reihe von Maßnahmen an.

Die Polizei zeigt in Halle verstärkt Präsenz in Nähe der Schulen.

Halle (Saale)/MZ - Der städtische Bildungsausschuss begann und er endete am Dienstagabend auch mit dem Thema Sicherheit. So wollte zu Anfang in der Einwohnerfragestunde ein Mann wissen, was die Stadt unternimmt, damit Übergriffe auf Schulwegen vermieden werden? Wobei er speziell nach der Reil-Schule fragte. Die Mutter einer Sekundarschülerin erklärte, dass Schüler auch vor Mobbing durch Mitschüler geschützt werden müssten. Und zum Ende hin bei den Anfragen der Stadträte gab die Ausschussvorsitzende Claudia Schmidt (CDU) der Stadtverwaltung mit auf den Weg, Informationen zur Opferberatung sollten auf der Stadthomepage besser sichtbar gemacht werden.