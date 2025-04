Halle (Saale)/MZ - Rund 300 Teilnehmer beteiligten sich am Ostersonntag am Ostermarsch, zu dem das Friedensbündnis Halle aufgerufen hat. Ein Ziel war damit schon einmal erreicht: Mehr Leute als in den vergangenen Jahren für einen Ostermarsch in Halle zu mobilisieren, um für den Frieden zu demonstrieren.

