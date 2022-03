Hospitalisierungs-Inzidenz in Halle sinkt unter eins

Halle (Saale) - Die Hospitalisierungs-Inzidenz in Halle ist am Dienstag laut Zahlen des Landesamts für Verbraucherschutz auf 0,42 gesunken. Der Wert gibt die Gesamtzahl der Krankenhausaufnahmen der letzten sieben Tage pro 100.000 Einwohner an.

Viele Neuinfektionen

Trotzdem hat es in der Stadt viele Infektionen mit dem Corona-Virus gegeben. Die Stadt meldet 675 neue Fälle. Die 7-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen ist derweil auf über 2.000 gestiegen.

Am Dienstag meldet die Stadt einen weiteren Todesfall mit Corona. In den halleschen Krankenhäusern befinden sich 133 Personen wegen Covid in Behandlung, 19 davon werden intensivmedizinisch versorgt.

Impffortschritt

Die Stadt bietet, wie einige Apotheken und viele Arztpraxen, Impftermine an. Im Impfzentrum in der Heinrich-Pera-Straße kann man sich am Dienstag noch bis 16 Uhr eine Spritze abholen. Am Mittwoch sind die Tore dort von 10 bis 18 Uhr geöffnet.

Der Impffortschritt in Halle geht langsam voran. Am Dienstag meldet die Stadt 28 neue Erstimpfungen. 79,7 Prozent sind schon mindestens zwei Mal geimpft.