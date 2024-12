Das 15. Landesprinzenpaar kommt aus dem Saalekreis. Victoria und Paul Nitschke werden ein Jahr lang ihre Leidenschaft nach außen hin vertreten. Was auf sie zukommt und wieso sie den Schritt gewagt haben, verraten sie im Gespräch.

Höhnstedt/MZ. - Von 184 Karnevalsvereinen in ganz Sachsen-Anhalt ist es ausgerechnet der Höhnstedter Carnevals Club, der in diesem Jahr zwei ganz besondere Menschen in seinen Reihen hat. Denn seit dem 30. November können sich zwei der Mitglieder, Victoria und Paul Nitschke, als Landesprinzenpaar bezeichnen.