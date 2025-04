Wenn am Freitagabend (25. April) um 19 Uhr der Hallesche FC gegen die BSG Chemie Leipzig spielt, ist die Polizei in Halle im Großeinsatz. Es kommt zu Verkehrseinschränkungen.

Halle (Saale)/MZ. - Anlässlich des Fußball-Regionalligaspiels im Leuna-Chemie-Stadion am Freitag, 25. April, zwischen dem Halleschen FC und der BSG Chemie Leipzig (Anstoßzeit 19 Uhr), führt die Polizeiinspektion umfassende Einsatzmaßnahmen durch. Ziel sei es, eine sichere und reibungslose An- und Abreise der Zuschauer zu gewährleisten. Zahlreiche polizeiliche Einsatzkräfte werden deshalb rund um das Stadion, im Innenstadtbereich sowie in den südlichen Stadtteilen in Halle präsent sein.

Verkehrseinschränkungen wegen HFC-Spiel

Weiter informiert die Polizeiinspektion, dass es aufgrund der hohen Besucherzahl zu Verkehrseinschränkungen im Bereich des Hauptbahnhofs, der Merseburger Straße sowie in den Straßen im näheren Umfeld des Stadions kommen könne. Man sei bestrebt, diese Beeinträchtigungen auf das notwendige Minimum zu reduzieren.

Zusätzlich werden am Freitag ab 13 Uhr bis zur Abreise aller Besucher folgende Straßenabschnitte gesperrt sein: Straße der Republik zwischen Max-Lademann-Straße und Robert-Koch-Straße, Kantstraße zwischen Max-Lademann-Straße und Straße der Republik, Teile des Läuferwegs, Teile der Bugenhagenstraße sowie Teile der Hafenbahntrasse.

Frühzeitige Anreise empfohlen

Da in Stadionnähe nur begrenzte Parkmöglichkeiten zur Verfügung stehen, wird den Besuchern empfohlen, den öffentlichen Personennahverkehr für die Anreise zu nutzen.