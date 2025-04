Dennis Mast wäre am Freitag mit Chemie Leipzig nach Halle zurückkehrt. Sein Klub hat ihn aber vor die Tür gesetzt. Was der Grund dafür ist.

Vor Duell in Halle

Leipzig/MZ - Ein wenig Nostalgie wäre sicher dabei gewesen. Dennis Mast war 2012 dabei, als der Hallesche FC das schaffte, was in dieser Spielzeit mit 99-prozentiger Sicherheit nicht mehr gelingen wird: der Aufstieg in die dritte Liga.

Damals stand der heute 33-Jährige am Anfang seiner Karriere, galt als großes Talent. 13 Jahre später wäre er mit der BSG Chemie Leipzig zurück nach Halle gekommen, zum Spiel gegen den HFC in der Fußball-Regionalliga an diesem Freitagabend (19 Uhr).

Dennis Mast spielt seit diesem Jahr in der Baller League

Wäre. Denn: Am Dienstag hat Leipzig Mast völlig überraschend vor die Tür gesetzt. Er werde fortan nicht mehr zum Kader gehören, teilte die BSG mit. Schon beim 4:0 gegen Viktoria Berlin am Ostermontag war der Zehner nicht mehr Teil des Aufgebots.

„Wir haben in den vergangenen Wochen betont, dass wir von jedem Einzelnen 100 Prozent und mehr Einsatz für den Klassenerhalt brauchen und auch erwarten – egal, ob im Spiel oder im Training. Was darunter zu verstehen ist, darüber sind die Vorstellungen von Dennis Mast und uns zu unterschiedlich“, erklärt die Sportliche Leitung den Schritt.

Wahrscheinlicher Hintergrund: Mast, der nach einem zweiten, durchwachsenen Engagement in Halle 2021 zur BSG gewechselt war, spielt seit Anfang des Jahres in der „Baller League“, einer Kleinfeldliga, die vor allem bei jungen Menschen populär ist – so auch am Ostermontag.

Setzt Dennis Mast seine Karriere fort?

Offenbar war das Engagement in der Liga für den bisherigen Vize-Kapitän wichtiger als der Abstiegskampf mit der BSG Chemie. So ist zumindest das Statement des Vereins zu verstehen. Mast selbst hat sich nicht geäußert, er teilte bei Instagram nur ein Foto aus einem Hochmoor in Westfalen. Wahrscheinlich urlaubt der Familienvater dort nach dem Rauswurf.

Ob Mast, der für den HFC 107 und für Chemie Leipzig 130 Partien absolviert hat, seine Karriere fortsetzt, muss sich zeigen, sein Vertrag in Leipzig wäre ohnehin im Sommer ausgelaufen.