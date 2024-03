Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Halle/MZ. - Die Halleschen Verkehrsbetriebe (Havag) wollen das Movemix-Angebot erweitern und damit den Klimaschutz in Halle voranbringen. Mit der Movemix-App kann man Fahrräder, Lastenräder und Elektro-Shuttles mieten. „Aus den derzeit 60 Stationen für Räder sollen in der Zukunft 120 werden“, sagt Andreas Völker, Marketingleiter der Havag. So seien zurzeit weitere Stationen, unter anderem am Steintor und am Südstadtring im Bau. „Bis Ende 2024 sollen weitere am Moritzburgring, dem Reileck und am Rannischen Platz entstehen“, so Völker.