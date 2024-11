Am Leipziger Turm Nach Abriss von Problemhaus in Halle: Straßenbahnen fahren am Freitag wieder regulär

Das einsturzgefährdete Haus an der Waisenhausmauer in Halle ist abgerissen. Ab Freitag sollen die Straßenbahnlinien 4, 7 und 9 wieder regulär zwischen Franckeplatz und Riebeckplatz fahren und die Haltestelle Am Leipziger Turm bedienen.