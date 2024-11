Straßenbahnen fahren Umleitung Mit Video: Abriss von Problem-Denkmalhaus in Halle beginnt - Warum nur nachts gearbeitet wird

Das einsturzgefährdete Haus an der Waisenhausmauer in Halle wird abgerissen. Am Montagabend haben die Arbeiten begonnen. Allerdings können die Bauarbeiter nur nachts arbeiten.