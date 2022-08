Havag passt den Fahrplan in Halle an den Schulstart an

Mit Beginn des Schuljahrs am Donnerstag passt die Havag den Fahrplan an.

Halle (Saale)/MZ - Mit Start des neuen Schuljahres am Donnerstag, 25. August, passt die Hallesche Verkehrs-AG den Fahrplan an. Grund ist der erwartete Anstieg der Fahrgastzahlen im Schul- und Berufsverkehr.

Angepasst an die Schulzeiten der Förderschule Pestalozzi in Böllberg fährt die Buslinie 24E künftig um 7.03 Uhr ab Südstadt in Richtung Böllberg statt 7.08 Uhr. Schüler können bereits die Buslinie 24E ab der Haltestelle Guldenstraße nutzen mit Abfahrt um 6.55 Uhr. Die Buslinie 24E bedient alle Unterwegshalte bis zur Südstadt. Für das Südstadt-Gymnasium wird die Fahrt der Buslinie 28 um 6.33 Uhr ab Betriebshof Rosengarten in Richtung Ammendorf um eine Haltestelle verlängert bis zum Florian-Geyer-Platz. Schüler sollen dann dort die Straßenbahnlinie 5 nutzen. Von dort geht es weiter bis zur Damaschkestraße, dort erfolgt der Umstieg in die Linie 26 zur Diesterwegstraße mit Zugang zum Südstadt-Gymnasium.

Die Buslinie 36 erhält durch das ÖPNV-Modellprojekt STADTLand+ eine neue Linienführung. Künftig wird die OBS-Buslinie 326 die Haltestelle Teutschenthaler Landstraße bedienen. Die Linie 36 fährt künftig ab der Haltestelle Am Bruchfeld nach Zscherben, zur Haltestelle Schmiede über Am Schanzkorb (barrierefrei). Die Haltestellen Friedhof Neustadt und Teutschenthaler Landstraße werden von dieser Linie nicht mehr bedient. Im Spät- und Nachtverkehr wird das Angebot der Buslinie 36 in Richtung Zscherben zur Haltestelle Schmiede erweitert. Vereinzelt werden Spätfahrten angeboten. Fahrgäste müssen allerdings beachten, dass weiterhin bei Überschreiten der Tarifzone ab der Haltestelle Am Bruchfeld ein zusätzlicher Fahrschein für die Tarifzone 221 zu lösen ist.

Die Buslinie 42 endet künftig an der Endhaltestelle Friedhof Neustadt. Einzelne Fahrten entfallen nach Am Bruchfeld. Die Buslinie 42 erhält eine neue barrierefrei ausgebaute Haltestelle namens Granau (nur in Richtung Schwimmhalle). Die Fahrpläne der StarParkExpressLinien X1/X2 werden an die neuen Schichtzeiten im Star Park angepasst. Fahrgäste werden gebeten, die aktualisierten Aushangfahrpläne an den Haltestellen zu beachten.

Im nördlichen Landkreis Saalekreis starten die neuen Regionalbuslinien 302, 326 und 341 des Omnibusbetrieb Saalekreis (OBS), die das Verkehrsangebot zwischen Halle und dem Umland ausweiten. Diese Linien sind an den Verknüpfungsstellen Trotha, Neustadt und Büschdorf mit kurzen Übergängen an den Stadtverkehr angebunden. Fahrgäste des OBS erhalten ihre Fahrtinformationen zu den betreffenden Buslinien auf der OBS-Internetseite.