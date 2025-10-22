weather regenschauer
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Halle
    4. >

  4. Minus im Haushalt der Stadt: Halle muss Defizit von 140 Millionen Euro überwinden

Finanzielle Lage in Halle Haushalt der Stadt Halle: Ein Minus von sage und schreibe 140 Millionen Euro jährlich

Die Stadt Halle ist hochverschuldet. Sowohl im Nachtragshaushalt 2025, als auch im Haushalt für 2026 klafft eine riesige Deckungslücke.

Von Denny Kleindienst Aktualisiert: 23.10.2025, 11:11
Versucht, mit Halles Geldnot umzugehen: Bürgermeister und Kämmerer Egbert Geier (SPD)
Versucht, mit Halles Geldnot umzugehen: Bürgermeister und Kämmerer Egbert Geier (SPD) (Foto: Silvio Kison)

Halle (Saale)/MZ - Es macht einen Unterschied, ob im städtischen Haushalt 40 Millionen oder 140 Millionen Euro fehlen. „40 Millionen können wir abfedern“, sagte Halles Bürgermeister und Kämmerer Egbert Geier (SPD) im jüngsten Finanzausschuss, als es um den Zweiten Nachtragshaushalt 2025 ging. Er fügte hinzu: Bei weiteren 100 Millionen gehe das nicht.