Alexander Naumann hat einst Indologie an der MLU studiert. Heute erweckt der Hallenser eigene Gottheiten in seinen Fantasy-Romanen zum Leben.

Alexander Naumann hat während seines Studiums in Halle begonnen, Bücher zu schreiben.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Halle (Saale)/MZ. - Wenn andere nach einem langen Arbeitstag den Stift fallenlassen, gönnt sich Alexander Naumann nur eine kurze Pause. Dann setzt er sich in seiner kleinen Einraumwohnung in der Südstadt wieder vor den Computer, um weiterzuarbeiten. Bis kurz vor Mitternacht erweckt der freiberufliche Schriftsteller dann in seinen Romanen verschiedene Götter zum Leben. Anfang Dezember hat er den zweiten Teil seiner Serie „Heilige Bastarde“ im Selbstverlag veröffentlicht.