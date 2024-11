Wettin-Löbejün/MZ. - Gerade einmal 115 Stimmen mehr haben am Sonntag dazu geführt, dass Jens Franke der neue Bürgermeister Wettin-Löbejüns wird. Knapper hätte es kaum werden können. Doch dass es so kommen wird, hat der Hallenser mit Wettiner Wurzeln erwartet. „Aus Sicht derjenigen, die wählen gegangen sind, sind wir wahrscheinlich gar nicht so unterschiedlich“, sagt er im Bezug auf seinen Kontrahenten, Markus Petzold. Viele Bürger hätten gesagt, sie können beruhigt in den Wahltag gehen, weil sie in jedem Fall einen guten Bürgermeister bekommen werden. Immerhin haben die Einwohner ihre Favoriten im ersten Wahldurchlauf deutlich bestimmt.

