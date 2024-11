Der 52-jährige Jurist schlägt in der Stichwahl seinen Konkurrenten Markus Paetzold knapp. Wie die Stimmen verteilt sind und wie die Wahlbeteiligung aussah.

Jens Franke wird neuer Bürgermeister in Wettin-Löbejün

Bürgermeister-Stichwahl in Wettin-Löbejün

Im Moment arbeitet Jens Franke noch als Anwalt. In Zukunft ist er Bürgermeister von Wettin-Löbejün sein.

Wettin-Löbejün/MZ. - Es war ein knappes Ergebnis: Mit 51,59 Prozent der Stimmen haben die Wähler in Wettin-Löbejün den parteilosen Jens Franke am Sonntag in der Stichwahl zum Bürgermeister der Gemeinde gewählt. Auf ihn fielen laut Wahlleiterin Antje Klecar1.866 Stimmen. Sein Konkurrent Markus Paetzold (parteilos) erhielt 1.751 Stimmen, das sind 48,41 Prozent. Die Wahlbeteiligung lag bei nur 44,5 Prozent.