Stimmung an der Schwemme

Halle (Saale)/MZ - Hallenser und Gäste feiern zum ersten Mal seit drei Jahren wieder das Hansefest - und das am neuen Ort. Buntes Treiben herrscht zwischen Hansekontor und Schwemme, mehrere Vereine präsentieren sich, es gibt Fahrgeschäfte und Imbiss. Für Musik sorgte am Tage die Big Ben Dix Band, am Abend soll die hallesche Band MadNic spielen.