Die hallesche Stadtverwaltung will bald eine neue Bürgerservice-Außenstelle im Stadtgebiet eröffnen.

Halle will dritten Bürgerservice im Stadtgebiet eröffnen

Blick in die Bürgerservicestelle im Ratshof

Halle (Saale)/MZ. - Die Stadtverwaltung will ihren Bürgerservice verbessern. Wie Thomas Stimpel, Referent des Bürgermeisters, am Mittwoch im Hauptausschuss erklärte, habe man auf Beschwerden reagiert und plane mehrere Maßnahmen.

So soll ab Januar in der Bürgerservicestelle in Neustadt eine längere Öffnungszeit angeboten werden, damit mehr Termine möglich sind. Außerdem sei man dabei, ein neues Mitarbeiterteam aufzubauen und im Laufe des nächsten Jahres eine komplett neue Bürgerservicestelle im Stadtgebiet zu eröffnen.

„Wir sind guter Dinge, dass wir vielleicht schon im Februar im Stadtrat eine Beschlussvorlage einbringen können“, sagte Stimpel. Unklar ist derzeit noch, wo genau die neue Bürgerservicestelle eingerichtet werden soll. Es laufen noch Gespräche zu einem Mietobjekt. Bislang gibt es Bürgerservice nur in Neustadt und im Stadthaus am Marktplatz.