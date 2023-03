Halle (Saale)/MZ - Halles Oberbürgermeister Bernd Wiegand (parteilos) ist seit fast zwei Jahren vor allem wegen seiner Rolle in der „Impfaffäre“ suspendiert. Landesverwaltungsamt und Staatsanwaltschaft ermitteln in getrennten Verfahren gegen den 66-Jährigen. Die Staatsanwaltschaft hatte Wiegand angeklagt. Doch das Landgericht sieht kein strafbares Verhalten des Politikers und will keinen Prozess eröffnen. Dagegen hat die Staatsanwaltschaft Beschwerde beim Oberlandesgericht (OLG) eingelegt. Die MZ erklärt, was das bedeutet.

