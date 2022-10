Halle öffnet städtisches Impfzentrum im Einkaufscenter

Die Infektionszahlen schnellen in die Höhe. Um die Arztpraxen zu unterstützen, gibt es wieder ein zentrales Impfzentrum - dieses Mal am Rande der Neustadt.

Halle (Saale)/MZ - Als erste Stadt in Sachsen-Anhalt öffnet Halle wieder ein großes zentrales Impfzentrum. Ab Montag können sich Impfwillige im Einkaufscenter am Rennbahnkreuz in Neustadt gegen das Virus immunisieren lassen. 10 Uhr öffnet das Impfzentrum, für das leerstehende Geschäfte in der ersten Etage angemietet und umgebaut wurden. Regulär wird dann zunächst montags bis freitags von 13 bis 17/18 Uhr ein Impfangebot unterbreitet. Zur Verfügung stehen alle zugelassenen Impfstoffe, auch jene modifizierte für die angepassten Virusvarianten.

„Wir starten in den dritten Corona-Winter und wissen nicht, was uns erwartet. Die Zahl der Neuinfektionen steigt rasant und liegt jetzt über 800“, sagte Tobias Teschner, Leiter des Pandemiestabs, bei einem Vor-Ort-Termin am Donnerstag. Auch in Krankenhäusern würden wieder mehr Corona positive Patienten behandelt. Allerdings seien die meisten von ihnen nicht wegen der Impfektion in Kliniken. „Dennoch hat es Auswirkungen, weil der Aufwand höher ist und sich auch medizinisches Personal infiziert.“ Das liege auch daran, dass es im öffentlichen Leben kaum Einschränkungen gebe. „Unser Ziel muss sein, dass wir nicht schlechter durch den Winter kommen als im Vorjahr.“

Laut Amtsärztin Christine Gröger ist die Impfbereitschaft in der Bevölkerung niedrig. „Ich kann nur an alle appellieren, wieder mehr auf den Selbstschutz zu achten. Damit hilft man sich selbst, aber auch anderen.“ Wer Krannkheitssymptome zeige, sollte sich nicht mit anderen treffen. Vorerst werden vier Ärzte im Zentrum impfen. Sollte der Bedarf hoch sein, könne man das Angebot erweitern. „Wir sind wie in der Heinrich-Pera-Straße in der Lage, 2.000 Menschen täglich zu spritzen, sollte es erforderlich sein“, sagte die Amtsärztin.

Wer sich impfen lassen will, muss neben dem Personalausweis auch den Impfpass mitbringen. Zudem empfiehlt es sich, die vorgeschriebenen Fragebögen bereits aus dem Internet herunterzuladen und auszufüllen. Das spare Zeit. Der Zugang zum Impfzentrum ist nur mit FFP-2-Maske gestattet. Geimpft wird ohne vorherige Reservierungen. Am Saalecenter stehen genügend Parkplätze zur Verfügung, zudem ist der Einkaufspark gut an den Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) angeschlossen.