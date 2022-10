Halle muss sparen - Kulturschaffende machen sich Sorgen

Mehr Kosten für Personal, teure Energie und fehlende Einnahmen nach Corona: Die freie Kulturszene in Halle warnt vor Kürzungen im Haushalt 2023.

Der Kulturausschuss hat am Mittwoch über die Zuschüsse an die Kulturszene diskutiert.

Halle (Saale)/MZ - Im kommenden Jahr sollen die Zuschüsse an die freie Kulturszene in Halle sinken. Anstatt wie bisher 890.000 Euro sollen 2023 nur noch 804.000 Euro im Kulturetat zur Verfügung stehen. „Wir fordern die Stadt auf, auf diese Kürzungen zu verzichten, um das bisherige Kulturangebot zu erhalten“, sagte Nadia Schmidt von der Interessengemeinschaft für freie Muskveranstaltende Halle in der Einwohnerfragestunde des Kulturausschusses.