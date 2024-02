In Halle hat ein Mann eine dunkelhäutige Frau öffentlich diskriminiert. Er wird nun gesucht.

Halle (Saale) - Weil ein Mann eine dunkelhäutige Frau am Marktplatz in Halle öffentlich rassistisch beleidigt haben soll, wird er nun polizeilich gesucht. Der Vorfall ereignete sich nach Angaben der Beamten am 30. August 2023 im Bereich einer Straßenbahnhaltestelle auf dem Halleschen Marktplatz.

Weiterhin versuchte der Mann, eine Gruppe Menschen gegen die Frau aufzustacheln und rief zu Gewaltmaßnahmen gegen die Dunkelhäutige auf. Ein Zeuge konnte ein Foto des Mannes aufnehmen. Das Amtsgericht Halle (Saale) hat nun die Veröffentlichung des Fotos angeordnet.

Wer kennt den gesuchten Mann? Foto: Polizei Halle (Saale)

Wer die gesuchte Person kennt oder Angaben zu dem Gesuchten machen kann, möge sich bitte unter 0345/2242000 bei der Polizei in Halle melden.