Die Ludwig-Wucherer-Straße ist wieder weitgehend freigegeben für den Verkehr. Händler atmen auf. Neu gesperrt ist nun aber der obere Teil der Straße. Radfahrer sind derweil skeptisch, was die Neugestaltung zu ihren Gunsten eigentlich bringt.

Straßensperrung in der LuWu nun in umgekehrter Fahrtrichtung

Kein Durchkommen für Auto- und Radfahrer: Der obere Teil der Ludwig-Wucherer-Straße ist seit Montag in Richtung Reileck gesperrt.

Halle (Saale)/MZ - Zum Wochenbeginn war die Ludwig-Wucherer-Straße kurzzeitig wieder uneingeschränkt befahrbar. So ist die Sperrung am Reileck aufgehoben worden und der Verkehr rollt seither wieder Richtung Steintor. Auch an der Kreuzung zur Martha-Brautzsch-Straße sind alle Absperrungen entfernt worden. Sie ist wieder passierbar für alle Verkehrsteilnehmer.