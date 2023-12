Die Ludwig-Wucherer-Straße in Halle (Saale) wird derzeit umgestaltet und wird deswegen abschnittsweise gesperrt. Am Montag wird die Straße in Richtung Steintor komplett – zwischen Reileck und Emil-Abderhalden-Straße – wieder für den Auto- und Radverkehr freigegeben.

Halle (Saale)/MZ - Auch die Ludwig-Wucherer-Straße ist momentan eine von vielen Staufallen in Halle. Die Luwu wird seit November umgestaltet, weswegen die Straße abschnittsweise für den Kfz-Verkehr und Radfahrer gesperrt wird. Damit will die Stadt Halle die Fahrradinfrastruktur auf der viel befahreren Straße verbesser, heißt es von der Stadtverwaltung.

Am Montag, 11. Dezember, wird die Straße in Richtung Steintor komplett – zwischen Reileck und Emil-Abderhalden-Straße – wieder für den Kfz- und Radverkehr freigegeben, so die Stadt Halle. In der Gegenrichtung kann ab Montag der Abschnitt zwischen Willy-Lohmann-Straße und Reileck ebenfalls wieder befahren werden, ebenso die Kreuzung Ludwig-Wucherer-Straße, Martha-Brautzsch[1]Straße und Willy-Lohmann-Straße.

Gleichzeitig beginne ab Montag der letzte Bauabschnitt: Bis zum 20. Dezember ist die Ludwig-Wucherer-Straße zwischen Gudrun-Goeseke-Straße und Willy-Lohmann-Straße in Richtung Reileck für den Kfz- und Radverkehr gesperrt. Auch in diesem Bereich erfolgen umfangreiche Markierungsarbeiten. Darüber hinaus werden die Beschilderung angepasst und im Bereich der Einmündungen von Schillerstraße, Goethestraße, Viktor-Scheffel-Straße und Uhlandstraße jeweils vier sowie an der Einmündung Willy-Lohmann-Straße fünf Fahrradbügel montiert. Solche Bügel sind auch an der Einmündung Windhorststraße (vier Stück) sowie Robert-Blum-Straße (acht) vorgesehen.