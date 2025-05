Bei einem Unfall auf dem Parkplatz am Kaufland in Dessau-Mitte ist am Sonnabend, 10. Mai, ein hoher Sachschaden entstanden.

Dessau/MZ. - Bei einem Unfall auf dem Parkplatz am Kaufland in Dessau-Mitte ist am Sonnabend, 10. Mai, ein Schaden von etwa 25.000 Euro entstanden. Das hat die Polizei in Dessau-Roßlau gemeldet.

Der Unfall ereignete sich am Sonnabend gegen 17.30 Uhr in der Zunftstraße. Dabei fuhr die 56- jährige Fahrerin eines Smart in Richtung der Parkplatzausfahrt und beachtete nach Angaben der Polizei „eine von links querende Fahrzeugführerin eines Skoda nicht, so dass es zum Zusammenstoß kam“.

Der Smart wurde im Frontbereich beschädigt, die Schadenshöhe schätzte die Polizei auf etwa 5.000 Euro. Am Skoda entstanden Sachschäden auf der Beifahrerseite in Höhe von geschätzten 20.000 Euro. Eine siebenjährige Insassin des Skoda wurde leicht verletzt, eine medizinische Versorgung durch einen Rettungswagen erfolgte am Unfallort.