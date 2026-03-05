Halle hat 2025 den stärksten Zuwachs an Gästeankünften in ganz Sachsen-Anhalt angezogen. Die positive Entwicklung wird von einem Beigeschmack begleitet, der dem Aufschwung schaden könnte.

Halle gewinnt als Reiseziel viele neue Gäste hinzu - ein Problem bremst den Tourismus aber aus

Halle (Saale)/ MZ. - Halle ist beliebt: Die Stadt wird von Touristen immer mehr als Reiseziel wahrgenommen. Das zeigen die neuen Zahlen aus dem vergangenen Jahr. Die Saalestadt verzeichnete den stärksten Zuwachs an Gästeankünften in ganz Sachsen-Anhalt. Aber die touristische Entwicklung ist nicht durchweg positiv.