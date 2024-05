Ein 27-Jähriger steht in Halle wegen eines bewaffneten Überfalls vor Gericht. Die Verkäuferin, die er am Bäckerei-Tresen bedroht hatte, kämpft noch immer mit den Nachwirkungen des Traumas.

Ziel des Überfalls im Juli 2023: die Bäckerei-Filiale am Thomas-Müntzer-Platz in Halle.

Halle (Saale)/MZ. - Bis heute kann sie nicht arbeiten, viel zu sehr stecken ihr die Ereignisse des 16. Juli 2023 noch in den Knochen. Die Verkäuferin stand an jenem Sonntagmorgen in der Bäckerei-Filiale am Thomas-Müntzer-Platz, als ein maskierter Mann ihr plötzlich eine Gasdruckwaffe an den Kopf hielt und die Tageseinnahmen forderte. Der mutmaßliche Täter muss sich seit Montag wegen besonders schweren Raubes vor dem Landgericht verantworten; die Verkäuferin hat am ersten Prozesstag als Zeugin ausgesagt.