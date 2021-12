Halle: Baby in Neustädter Wohnblock abgelegt

In Neustadt ist am Mittwochmorgen ein offenbar zurück gelassenes Neugeborenes in einem Wohnblock gefunden worden. Das Kind lebt.

Halle (Saale)/MZ - Zwei Tage nach dem grausigen Fund einer Babyleiche an einem Entsorgungsbetrieb in Halle ist am Mittwoch erneut ein zurück gelassenes Neugeborenes entdeckt worden. Wie Polizeisprecherin Ulrike Diener der MZ bestätigte, hatte eine Anwohnerin den Säugling gegen 9 Uhr in einem Wohnblock in Neustadt gefunden. Sie alarmierte Polizei und Rettungskräfte. „Das Baby lebt und wurde ins Krankenhaus gebracht. Von den Eltern fehlt bislang jede Spur“, sagte Diener. Derzeit sei nicht klar, ob ein Zusammenhang mit dem toten Baby besteht, das Montagabend an einem Zaun in der Äußeren Hordorfer Straße abgelegt worden war.