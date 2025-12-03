weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  Technische Lösungen für Schulalltag: Hackdays am Giebichenstein-Gymnasium in Halle: Wie Jugendliche ihre Schule verbessern wollen

Was stört in der Schule? Wie geht das besser? Die Achtklässler am Giebichenstein-Gymnasium „Thomas Müntzer“ haben Prototypen gebaut, um Probleme an ihrer Schule technisch zu lösen. Warum sie wegen eines geschlossenen Schultores besonders viel Ehrgeiz entwickeln.

Von Isabell Sparfeld 03.12.2025, 19:00
Die Hackdays am Giebichenstein-Gymnasium „Thomas Müntzer“ haben einen Lügendetektor hervorgebracht.
Die Hackdays am Giebichenstein-Gymnasium „Thomas Müntzer“ haben einen Lügendetektor hervorgebracht. (Foto: Isabell Sparfeld)

Halle (Saale)/MZ. - Tischflipper, Snackautomat und ein Messgerät für die Luftqualität im Klassenraum - die Schüler des Giebichenstein-Gymnasiums „Thomas Müntzer“ haben die Gelegenheit bekommen, Ideen zur Verbesserung ihrer Schule zu entwickeln. Im Rahmen der sogenannten Hackdays waren rund 100 Jugendliche der achten Klassen gefragt: Was stört in der Schule? Wie kann man das ändern? Ein Thema beschäftigte dabei besonders viele Projektgruppen.