Halle (Saale)/MZ - Er hat Kinder und Jugendliche ausgeraubt, erpresst, mit Messern bedroht: Vor einem Jahr verbreitete der seinerzeit 14 Jahre alte Abdul in Halle Angst und Schrecken, galt als einer der Köpfe krimineller Jugendbanden, die andere junge Leute im Stadtgebiet überfielen. Unter anderem prahlte der Intensivtäter auf dem Marktplatz in Halle in dem TikTok-Video eines Modebloggers mit einer „abgezogenen“ Gucci-Tasche. Am 29. Februar hatte das Amtsgericht den in Justizkreisen als „Gucci“ bezeichneten Kriminellen für zwei Jahre und neun Monate ins Gefängnis geschickt. Ab diesem Freitag steht der gebürtige Syrer erneut vor Gericht.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.