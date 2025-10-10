weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
Exklusive Einblicke Gruseln bis Halloween - lohnt jetzt der schaurige Besuch im Bergzoo Halle?

Am Samstag öffnet auf dem Reilsberg in Halle der Gruselzoo. Größer, spektakulärer und mehr Show: Die MZ verrät nach einem exklusiven Blick hinter die Kulissen der Generalprobe, was die Besucher die nächsten drei Wochen genau erwartet.

Von Dirk Skrzypczak 10.10.2025, 17:53
Zu Halloween treiben dann auch Schauspieler auf dem Reilsberg ihr Unwesen, um die Szenerie noch lebendiger zu machen. (Foto: Steffen Schellhorn)

Halle (Saale)/MZ. - Für das Deko-Team im Bergzoo Halle ist es ein Ritt auf der Rasierklinge. Am Samstag soll 17 Uhr das gruselige Spektakel auf dem Reilsberg öffnen. Doch bis dahin ist noch viel zu tun. „Vermutlich passieren die letzten Handgriffe bis kurz vor dem Einlass“, sagt Zoosprecher Tom Bernheim. Die MZ war exklusiv bei der Generalprobe dabei.