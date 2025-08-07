Die Stadt Halle will ab 2026 die Grundsteuer deutlich erhöhen, um ihr Haushaltsloch zu stopfen. Doch die Pläne sorgen für Kritik – und könnten viele teuer zu stehen kommen.

Grundsteuer steigt? Was auf Mieter und Unternehmen in Halle zukommen kann

Die Pläne zur Steuererhöhung sind eine zusätzliche Belastung für das städtische Wohnungsunternehmen GWG.

Halle (Saale) /MZ. - Die Finanzlage der Stadt Halle ist kritisch. 103 Millionen Euro fehlen im Haushalt für dieses Jahr und auch danach ist keine Besserung in Sicht. Steuererhöhungen sollen für 2026 ein Baustein zur Lösung sein. Die veröffentlichten Pläne haben jedoch drastische Folgen für Unternehmen in Halle, die am Ende viele Bürger stark treffen würden.