Vom 23. bis 25. August feiert Halle wieder das Laternenfest. An drei Tagen soll es wieder mehr leuchten als zuletzt.

Laternenfest in Halle

Halle (Saale)/MZ - Im August 2023 hatte es Bürgermeister Egbert Geier (SPD) versprochen. Und die Stadtverwaltung hält Wort. In diesem Jahr soll es beim Laternenfest (23. bis 25. August) wieder ein Höhenfeuerwerk über der Burg Giebichenstein geben. Auch der Bootskorso mit den leuchtenden Kähnen kehrt zurück. Zudem wird das Riveufer in das Fest einbezogen - wegen Bauarbeiten herrschte dort im vergangenen Jahr Leere. Einer der spektakulären Höhepunkte wird das Brückenspringen von der Giebichensteinbrücke in die Saale.

Musikalisch treten keine Top-Stars auf. Stattdessen gibt es eine Reise in die Anfänge der 1980er Jahre zur „Neuen Deutschen Welle“. Markus („Ich will Spaß"), UKW („Sommersprossen“) und Paso Doble („Computerliebe“) treten in Halle auf. Das Budget für das Laternenfest liegt bei 1,2 Millionen Euro. 300.000 Euro davon werden über Sponsoren abgedeckt.