Polizeieinsatz in Halle Großeinsatz: Streifenwagen bei Auseinandersetzung in Halle beschädigt

Bei einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen in der Landsberger Straße wurde am Montagabend ein Fahrzeug der Polizei zerkratzt. Eine Tür in einem Mehrfamilienhaus wurde eingetreten. Außerdem wurde ein Kinderwagen auf ein Polizeiauto geworfen.