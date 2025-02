Halle (Saale)/MZ. - Die Zahl der Grippeerkrankungen steigt in Halle stark an. Neben Influenza hält besonders der RS-Virus die Krankenzahlen hoch, wie die Stadt auf Anfrage mitteilt. Bis vergangene Woche seien der Leiterin des Fachbereichs Gesundheit, Christine Gröger, 306 Grippeerkrankungen bekannt. Das seien 50 mehr als in der Woche zuvor und die höchste Fallzahl in dieser Saison.

