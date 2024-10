Am Mittwochnachmittag gab es einen grausigen Fund in einem kleinen Gewässer an der Waldstraße in Richtung Dölau.

Sichtschutz aufgestellt: Leiche in einem Gewässer in Heide-Nord entdeckt

Halle (Saale)/MZ - In Halles Stadtteil Heide-Nord ist am Mittwochnachmittag eine Leiche gefunden worden. Die leblose Person lag in einem kleinen Gewässer an der Waldstraße in Richtung Dölau.

Auch die Feuerwehr war vor Ort, um bei der Bergung der Leiche zu helfen. (Foto: Dirk Skrzypczak)

Wie ein Polizeisprecher der MZ sagte, könne man zur Identität des Opfers noch keine Angaben machen. Ob es sich um eine Frau oder einen Mann handelt, sei der Pressestelle der PI noch nicht bekannt. Spuren eines Gewaltverbrechens habe man am Leichnam bislang nicht festgestellt.

Polizei, Rettungsdienst und auch Feuerwehr sind vor Ort. An der Fundstelle wurde ein Sichtschutz aufgestellt. Zudem wurde der Fundort weiträumig abgesperrt. Beamte der Kripo sind an der Einsatzstelle eingetroffen, um nach Spuren zu suchen.