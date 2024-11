Sie kamen, um einen Haftbefehl zu vollstrecken und fanden eine Granate. Das war der Grund für eine Evakuierung in Halle-Neustadt.

Granate in Mietwohnung in Halle? Polizeieinsatz mit Evakuierung im Braunschweiger Bogen

Einsatz in Halle

Im Wohnblock am Braunschweiger Bogen gab es einen Einsatz.

Halle (Saale)/MZ - Sie wollten nur einen Haftbefehl vollstrecken und lösten einen Großeinsatz aus. Im Rahmen der Vollstreckung eines Haftbefehls wurde in einer Wohnung im Braunschweiger Bogen in Halle-Neustadt ein Granatenähnlicher Gegenstand festgestellt, teilte ein Polizeisprecher am Mittwochnachmittag mit.

Evakuierung von Wohnungen in Halle-Neustadt: Kampfmittelräumdienst im Einsatz

Die umliegenden Wohnungen mussten hierdurch bis zur Einklassifizierung durch den hinzugezogenen Kampfmittelbeseitigungsdienst geräumt werden. Der Gegenstand wurde durch diesen als Attrappe identifiziert.

Im Wohnblock am Braunschweiger Bogen gibt es seit Jahren Probleme mit den Mietern aus Osteuropa. (Foto: Steffen Schellhorn)

Der Haftbefehl konnte nach Angaben von Reviersprecher Thomas Müller vollstreckt werden. Bei dem Mann soll es sich nach MZ-Informationen um einen Mann aus dem osteuropäischen Raum handeln. Was zum Haftbefehl führte, ist bislang unklar.