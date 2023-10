Der Fernsehpreis „Goldene Henne“ würdigt das Engagement des Vereins in Halle. Bürgermeister Egbert Geier lobt den Beitrag der Freiwilligen-Agentur für die Stadt.

Halle (Saale)/MZ/TGO - Die Freiwilligen-Agentur Halle wurde am Freitagabend bei der Fernsehgala „Goldene Henne“ in der Kategorie „Helden des Alltags“ ausgezeichnet. In der Liveübertragung im MDR überreichten Gina Rühl als Laudatorin und Christof Queisser, Vorsitzender der Geschäftsführung Rotkäppchen-Mumm Sektkellereien als Preisgeldstifter den mit 25.000 Euro dotierten Preis.