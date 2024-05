Die Abfallwirtschaft des Burgenlandkreises hat vier Fahrzeuge mit Brennstoffzellen-Antrieb angeschafft. Was die kosten und was bislang die Schwachstellen sind.

Görschen - Mit einer mehr als vier Millionen Euro schweren Investition macht sich die Abfallwirtschaft (Awsas), genauer gesagt ihr Tochterunternehmen Entsorgungsgesellschaft Sachsen-Anhalt Süd (Egsas), zum Vorreiter in Sachen Wasserstofftechnologie im Burgenlandkreis. Den symbolischen Schlüssel für vier Müllfahrzeuge mit Brennstoffzellen-Antrieb konnten Vertreter der Herstellerfirma Faun am Donnerstag in Görschen an das kreiseigene Entsorgungsunternehmen übergeben. Im gleichen Atemzug wurde eine – wenn auch vorerst nur provisorische – Wasserstofftankstelle auf dem Betriebsgelände eingeweiht. Neben Vertretern aus der Politik waren auch Entscheider von Entsorgungsbetrieben aus Sachsen-Anhalt, Sachsen, Thüringen und Brandenburg anwesend, außerdem der Strukturwandel-Staatssekretär aus der Staatskanzlei, Jürgen Ude.