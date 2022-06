Gestiegene Jugendkriminalität: Stadt Halle soll neues Sicherheitskonzept erstellen

Halle (Saale)/MZ - Die Stadt soll ein Sicherheitskonzept für Halle erstellen. Die Mitglieder des Hauptausschusses haben einem Antrag von Hauptsache Halle und CDU am Mittwoch mehrheitlich zugestimmt. Die Fraktionen fordern, dass die Verwaltung das Konzept gemeinsam mit der Polizei und der Havag erarbeitet. Als unsicher empfundene Orte sollen zudem besser beleuchtet und teilweise per Video überwacht werden. Der Antrag der Links-Fraktion, der den Fokus stärker auf präventive Maßnahmen setzt, wurde im Ausschuss abgelehnt. Hintergrund ist die gestiegene Jugendkriminalität, die die Polizei in den vergangenen Monaten registriert hat.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1€ Sommerdeal MZ+3 Monate für einmalig nur 3 €. 3 Monate/ 3 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt registrieren und 3 Artikel in 30 Tagen kostenlos lesen>> REGISTRIEREN<<