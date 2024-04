Holleben/MZ - Von außen lässt sich nicht erahnen, dass der Hort in Holleben im Inneren in neuem Glanz erstrahlt. Und dennoch hat die Gemeinde in den vergangenen Jahren 1,1 Millionen Euro in die Erneuerung der Räume investiert.

Das ist der Grund, weshalb die Kinder ganze zwei Jahre lang nicht in ihren eigenen Räumen spielen und lernen konnten, sondern die Räume der benachbarten Grundschule nutzen mussten. „Da musste die Schule zurückstecken“, sagt die Hort- und Kitaleiterin Jeannette Seidel. Für beide Einrichtungen war die Zeit nicht leicht, aber dennoch sei die Zusammenarbeit gut gewesen. Und das Warten hat sich gelohnt. Sieben Räume haben die etwa 140 Kinder nun zur freien Verfügung – und damit deutlich mehr als vorher.

Obergeschoss war lange gesperrt

Denn bereits seit 2015 musste das Obergeschoss des Hortes aus Brandschutzgründen gesperrt werden. Es fehlte ein zweiter Fluchtweg. Kurz darauf beantragte die Gemeinde Fördermittel in Höhe von 50.000 Euro, die allerdings nie genutzt wurden. Vor etwa fünf Jahren mussten diese zurückgegeben werden. 2020 startete der zweite Versuch. Dieses Mal jedoch zusätzlich zur Fluchttreppe mit einer Neuplanung des Gebäudes. Denn es sollte zudem Platz für mehr Kinder geschaffen werden.

Seit 2015 ungenutzt: Im Obergeschoss des Hortes gibt es nun unter anderem einen großen Theaterraum. (Foto: Luisa König)

Ein großes Thema beim Umbau waren auch die Toilettenanlagen. „Bisher gab es nur welche in der Grundschule“, sagt Bürgermeister der Gemeinde, Tilo Eigendorf (UBV). Die beiden Gebäude sind über einen Glastunnel miteinander verbunden. Wollte ein Kind auf Toilette, musste es erst diesen Weg zurücklegen und einen Erzieher mitnehmen, damit die Aufsichtspflicht weiterhin gegeben war. Nun haben die Erzieher und Kinder dieses Problem nicht mehr.

Viele AGs für Kinder im Angebot

Damit hat der Glastunnel ausgedient. Voraussichtlich im nächsten Jahr soll er abgerissen werden, da er schon Mängel aufweist. Die Verbindung zur Grundschule bleibt dennoch bestehen. „Wir sind hier ein großes Team“, so Seidel. Und immerhin kommen die Schüler nach dem Unterricht auf kurzem Weg in den Hort, um ihren Nachmittag dort zu verbringen. Durch den neu geschaffenen Platz kann nun auch einiges angeboten werden. „Unsere Erzieher haben alle unterschiedliche Ideen und wollen diese umsetzen“, sagt die Leiterin. So gibt es beispielsweise einen Schachkurs, Nähkurs, Theaterkurs oder Werkenkurs. Die passenden Räume dafür finden sich im Obergeschoss.

Die Küche bietet genug Platz, um gemeinsam mit den Kindern zu kochen. (Foto: Luisa König)

Das Untergeschoss ziert vor allem eine neue, größere Küche, in der die Kinder gemeinsam kochen können. Dazu gibt es noch einen großen Spielraum. „Wir sind ein offener Hort, die Kinder können frei entscheiden, wo sie sich gerade aufhalten wollen“, erklärt Seidel. Dazu gibt es im Flur Magnettafeln, die die einzelnen Zimmer darstellen. Dort können die Kinder ihre Namen anheften und zeigen, wo sie sich gerade befinden.

Und die sind in den ersten Tagen nur auf Entdeckungstour. „Die Freude ist groß. Es ist laut und chaotisch“, sagt Seidel. Zeit im Hof wollen sie gar nicht mehr verbringen, weil innen alles so toll ist. „In den ersten Wochen lassen wir ihnen den Spaß, aber dann geht es wieder raus“, sagt sie und lacht.