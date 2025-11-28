Die Stadt Halle versucht noch einmal mit aller Macht, Gefängnisstandort zu bleiben. Oberbürgermeister Alexander Vogt bekommt jetzt auch Unterstützung von Strafvollzugsbediensteten.

Gefängnis-Bau: OB Vogt widerspricht Land - Mitarbeiter im Strafvollzug wollen in Halle bleiben

Halle (Saale)/MZ. - Es geht um hunderte Arbeitsplätze, Millioneninvestitionen und eine über viele Jahre gewachsene Struktur in Halle, die möglicherweise zerschlagen wird. Kurz bevor die endgültige Entscheidung zum Standort des neuen Großgefängnisses getroffen wird (Halle oder Weißenfels?), versucht Halles Oberbürgermeister Alexander Vogt (parteilos) noch einmal mit aller Macht, die Landesregierung von der Stadt Halle zu überzeugen. Rückendeckung bekommt er von einer entscheidenden Stelle: den Gefängnismitarbeitern.