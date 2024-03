Sonntagabend in Halle: Ein verdächtiges Pulver im Zug sorgt für einen Großeinsatz der Feuerwehr am Hauptbahnhof. Die angeforderten Spezialkräfte konnten schließlich Entwarnung geben.

Gefahrguteinsatz am Hauptbahnhof Halle: Spezialkräfte nahmen eine Probe von dem Pulver, das sich am Ende als Vogelsand entpuppte. .

Halle (Saale)/MZ - Am Sonntagabend wurde die Feuerwehr in Halle über ein verdächtiges Pulver in einem Zug am Hauptbahnhof Halle informiert. Sofort wurde ein Großeinsatz ausgelöst und das Gleis 1 gesperrt. Auch Spezialkräfte rückten an.

Gefahrguteinsatz am Hauptbahnhof Halle: Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot im Einsatz, nachdem in einem Zug ein verdächtiges Pulver entdeckt worden war. (Foto: Marvin Matzulla)

Unter schwerem Atemschutz ging ein Trupp zur Lageerkundung in den Zug vor und entnahm eine Probe von dem im Zug verteilten Pulver. Nach einer Messung konnte festgestellt werden, dass von dem weißen Pulver keine Gefahr ausgeht.

Gefahrguteinsatz am Hauptbahnhof Halle: Hier kommen die Einsatzkräfte aus dem Zug zurück. (Foto: Marvin Matzulla)

Gefahrguteinsatz am Hauptbahnhof Halle: In diesem Gefäß wurde die Probe zur Messung gebracht. Am Ende gab es Entwarnung. (Foto: Marvin Matzulla)

Gefahrguteinsatz am Hauptbahnhof Halle: Vorsichtig wird das Pulver gemessen. (Foto: Marvin Matzulla)

Nach MZ-Informationen soll es sich um Vogelsand gehandelt haben. Die Feuerwehr mit Einsatzkräften der Berufsfeuerwehr Halle sowie den ehrenamtlichen Brandschützern aus Diemitz, Passendorf, Reideburg und Büschdorf im Einsatz.