Gastronomie Halle Neueröffnung eines indischen Restaurants: Was der Gründer plant
Mit gerade einmal 23 Jahren eröffnet Romeo Schlanke sein zweites indisches Restaurant in Halle und will zeigen, dass Essen mehr sein kann als Butter Chicken.
Aktualisiert: 21.08.2025, 15:18
Halle (Saale)/MZ. - Das Naan noch warm, die Dalsuppe cremig-würzig, im Mangolassi ein Hauch Minze und Rosenwasser. Wer bei Pure India Kila in der Burgstraße isst, merkt schnell: Hier steckt mehr drin als nur Curry und Reis. Am 16. August hat Romeo Schlanke sein neues indisches Restaurant eröffnet, in den Räumen des ehemaligen Kult-Cafés „Le Croissant“. Gerade einmal 23 Jahre alt, führt er bereits sein zweites Restaurant in Halle. „Ich hätte niemals gedacht, dass es so schnell so groß wird“, sagt er.