Die Nordsee-Filiale in der Leipziger Straße in Halle soll bald schließen.

Halle (Saale)/MZ. - Ob ein Matjesbrötchen auf die Hand oder ein komplettes Fischgericht, mit Liebe zubereitet und am Tisch verzehrt – Halles einzige Nordsee-Filiale in der Altstadt ist für maritime Köstlichkeiten eine der wenigen Adressen in der Stadt. Nun soll die Filiale in der Leipziger Straße zum 31. März schließen.