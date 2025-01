Prozess am Landgericht Halle zeigt die Welt eines Angeklagten, der in seiner Wohnung Bomben gebastelt hat.

Halle/MZ. - Er sei weder rechts noch links, hatte der 37-jährige Hallenser zum Prozessauftakt am Landgericht ausgesagt. Der Mann muss sich vor dem Landgericht verantworten, weil er im April 2024 mit einem Gewehr Menschen in der Schlosserstraße bedroht hat. In seiner Wohnung fanden Polizeibeamte zudem auch eine zündfähige Bombe.