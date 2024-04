Polizeieinsatz in der Schlosserstraße Halle Bomben-Rüdiger aus Halle in Haft, weil er Sprengstoff hatte: Was hatte er im Alukoffer?

Wollte der 36-jährige Rüdiger S. sein Haus in die Luft jagen oder einen Anschlag verüben? Die Polizei war die ganze Nacht und am Sonntag in der Schlosserstraße in Halle vor Ort. Was bisher bekannt ist.