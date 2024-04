Gefährliche Gegenstände entdeckt Sprengstoff-Einsatz für die Polizei in Halle - Beamte finden zündfähigen Sprengsatz

In der Schlosserstraße in Halle hat die Polizei am Samstag bei einem mehrstündigen Einsatz in einer Wohnung einen zündfähigen Sprengsatz entdeckt. Der tatverdächtige Mieter der Wohnung wurde festgenommen.